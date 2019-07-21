"Ху*вые кандидаты": в Мариуполе избиратель оригинально испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив

В Мариуполе избиратель прикрепил к бюллетеню презерватив / 0629.com.ua

В Мариуполе местный журналист Максим Грабовский оригинально решил отметить выборы в Верховную Раду 2019, и испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив.

Избиратель заранее прошил черной ниткой презерватив, а уже в кабинке прицепил его скрепкой к бюллетеню по мажоритарным округам, написав на документе "меньшего зла нет", передает 0629.com.ua.

Однако, портить бюллетень, где нужно голосовать за партию, Грабовский не стал. По его словам, ни один из мажоритарщиков не вызывает у него доверия.

"И поэтому к большей части отношусь даже крайне негативно, а тех, которых не знаю, ну как можно отдавать голос за людей просто так. И так как для меня это "выбор без выбора", но как сознательный гражданин я не могу проигнорировать выборы, то решил выразить свою позицию в такой жесткой, но и, одновременно саркастической форме", - отметил Максим.

Также он добавил, что заплатить штраф за свою позицию готов.

В сети стали уже потешаться над таким необычным протестом: "Ху*вые кандидаты", "Новые лица укрполитики", "А зачем ниточкой прошил?".

Ранее в сети обсуждали фото избирателя со спущенными штанами.