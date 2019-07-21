"Положил прутень на бюллетень": в Сети обсуждают фото избирателя с опущенными штанами

Украинцы обсуждают в Сети странное фото / соцсети

21 июля, в день досрочных выборов в Верховную Раду граждане в Сети устроили головомойку мужчине, который в кабинке для голосования снял штаны.

Отметим, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Так вот, пользователи Facebook пытаются разобраться, откуда фото, и зачем в избирательной кабинке спускать брюки.

К слову, какие только мысли не породило это эпическое фото в головах украинцев.

"Просто захотелось сыграть на смартфоне в программе Рояль", - предположил Max Speransky.

"Вот это я понимаю, удовлетвориться выборами", - сказала Maryna Anatoliivna Yemtseva.

"В принципі, якщо класти прутня на бюлетень, то до влади прийде прутень, а згодом прутень прийде і до дупи поклавшого... Але нарід рулить, він самий-самий "НАВСІХПОКЛАВШИЙ",- высказался Роман Деркач.

"Якась партія "возбуділа", - считает Алиса Недзведская.

"Натурально положил хер", - высказался Сергей Гутварев.

"Это фото было сделано в Бельгии 26 мая", - рассказал правду о фото Сергей Калугин.

И вправду, так дико проголосовал совсем не украинский избиратель. Фото было сделано в бельгийском Антверпене в мае этого года - во время выборов в Европарламент. С 23 по 26 мая в Евросоюзе выбирали политиков в состав Европейского парламента в 28 государствах-членах ЕС.

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