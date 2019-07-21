"На очереди бочка?": На участке на Кировоградщине пытались использовать кастрюлю вместо сейфа

21 июля 2019, 14:32

Позднее на участок все же привезли настоящий сейф.

Кастрюля опломбирована.
Кастрюлю даже опломбировали / Facebook Валентина Стеценко

В Кировоградской области на участке №150666 (избирательный округ № 102) вместо сейфа использовали кастрюлю.

Фото в Facebook опубликовала Валентина Стеценко. Как видно, кастрюля опломбирована. Стеценко считает, что сельский голова таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

Позднее проблему разрешила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

  • Кастрюлю вместо сейфа обнаружили на участке №150666 на избирательном округе № 102. Facebook Валентина Стеценко
  • Кастрюля опломбирована. Facebook Валентина Стеценко
  • В своеобразном сейфе хранятся бюллетени. Facebook Валентина Стеценко
  • Нас кастрюле - "амбициозная" надпись "Сейф". Facebook Валентина Стеценко

В сети бурно отреагировали на инцидент. Кто-то считает, что это "креативно", кому-то стыдно из-за инцидента.

Напомним,  21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием

В заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Таким образом, украинцы голосуют в 72 странах мира. Парламентские выборы завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско - голосование там продлится до 6 утра 22 июля по киевскому времени.

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Кировоградская область выборы 2019 новости Украины
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