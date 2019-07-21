Пирожки по 5 копеек: в Днепре едой стимулировали избирателя к волеизъявлению

21 июля 2019, 15:24

В палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по символической цене.

Пирожками подкупали избирателй в Днепре / Скриншот

В воскресенье, 21 июля, в день выборов в Верховную Раду, в одном из районов Днепра возле избирательных участков подкупали избирателей пирожками по 5 копеек за штуку.

По информации, продавали 5-копеечные пирожки в жилом массиве Тополь областного центра.

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как в палатках белого цвета людям предлагали печенье и питьевую воду по символической цене.

На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.

Как сообщает областной главк полиции, правоохранители составили админпротоколы итроводят проверку продажи продуктов по заниженным ценам, передают Факты.

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выборы в Раду пирожки подкуп избирателей новости Украины
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