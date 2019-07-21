Новые данные о явке избирателей: в ЦИК опубликовали цифры со 195 округов

По состоянию на 12.00 явка на внеочередных парламентских выборах по данным из 195 избирательных округов явка составляет 19,24%.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, в Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составляет 18,68%, в Волынской области (19-23) - 15,77%, в Днепропетровской области (24-40) - 22,53%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) - 21,62%, в Житомирской области (62-67) - 19,25%, в Закарпатской области (68-73) - 12,32%, в Запорожской области (74-82 ) - 22,98%, в Ивано-Франковской области (83-89) - 13,07%, в Киевской области (90-98) - 19,46%, в Кировоградской области (99-103) - 23,61% , в Луганской области (105-107 и 112-114) - 25,37%, во Львовской области (115-126) - 13,86%, в Николаевской области (127-132) - 20,72%, в Одесской области (133-143) - 18,43%, в Полтавской области (144-151) - 23,25 %, в Ровенской области (152-156) - 16,19%, в Сумской области (157-162) - 20,46%, в Тернопольской области (163-167) - 15,19%, в Харьковской области (168- 181) - 21,53%, в Херсонской области (182-186) - 21,72%, в Хмельницкой области (187-193) - 20,48%, в Черкасской области (194-200) - 22,67%, в Черновицкой области (201-204) - 12,21%, в Черниговской области (205-210) - 22,84%, в Киеве (211-223 округа) - 16,63%.

Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты

Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.

Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.

Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.