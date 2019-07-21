Сколько украинцев пришли на выборы-2019: ЦИК публикует первые данные

По состоянию на 12:00 активность украинцев на выборах составила 16,27%.
Центральная избирательна комиссия опубликовала первые данные о явке избирателей на досрочных парламентских выборах в Украине, которые проходят 21 июля.
Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 12:00 активность украинцев на выборах составила 16,27% - это данные с 33-х избирательных округов из 199.
Пока что самая высокая явка зафиксирована в Луганской области - 25.58%, самая низкая - в Закарпатской (7.06%).
Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием.