Сколько украинцев пришли на выборы-2019: ЦИК публикует первые данные

21 июля 2019, 12:48

По состоянию на 12:00 активность украинцев на выборах составила 16,27%.

Выборы-2019
Пока что активнее всего голосуют в Луганской области / REUTERS

Центральная избирательна комиссия опубликовала первые данные о явке избирателей на досрочных парламентских выборах в Украине, которые проходят 21 июля. 

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 12:00 активность украинцев на выборах составила 16,27% - это данные с 33-х избирательных округов из 199.

Пока что самая высокая явка зафиксирована в Луганской области - 25.58%, самая низкая - в Закарпатской (7.06%).

Напомним,  21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием. 

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ЦИК явка выборы 2019 новости Украины
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