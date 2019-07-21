Больше тысячи: в полиции заявили о массовых нарушениях на выборах

21 июля 2019, 16:30

В ведомстве уточняют, что во время выборов президента было намного больше обращений.

выборы 2019
Большинство нарушений произошли в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях / Reuters

В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.

"По состоянию на 15 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса. Из них подавляющее большинство в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

В МВД заявили, что полиция фиксирует гораздо меньше обращений, чем во время выборов президента.

"В целом ситуация спокойная, находится под полным контролем правоохранительных органов. Полиция будет реагировать жестко, адекватно и безальтернативно на все нарушения", - отметил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Ранее в ЦИК опубликовали новые данные о явке избирателей.

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