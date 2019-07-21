Явка на выборах-2019 пока не дотянула до прошлых парламентских

21 июля 2019, 19:34

В ЦИК ожидают, что украинцы еще подтянутся на участки.

выборы
По состоянию на 16:00 в 2014 году явка избирателей составляла чуть более 40% / УНИАН

Чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.  В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 16:00 активность избирателей по 199 округам составила  36,57%. Секретарь комиссии Наталья Бернацкая констатирует, что пока что явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2019 года ниже, чем на прошлых выборах в Верховную Раду, которые прошли в 2014 году.

"Если вас интересуют сравнение с парламентскими выборами 2014 года, которые также были досрочными, по состоянию на 16:00 в 2014 году явка составляла чуть более 40%. Разница не значительная, несмотря на то, что сейчас период отпусков. Надеемся, что на момент закрытия участков она будет значительно выше", - заявила Бернацкая.

Она добавила, что процесс выборов проходит в спокойном режиме.

Кроме того, секретарь Центризбиркома добавила, что аутсайдерами на выборах в Раду являются западные регионы, где явка достигает около 30%.

Напомним,  21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.

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