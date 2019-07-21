Копы поймали на избирательном участке в Киеве пьяного главу УИК

Драгер показал результат 2,33 промилле алкоголя в крови у председателя УИК / police.dn.ua

Председатель участковой избирательной комиссии в Киеве 21 июля пришел на участок навеселе – то ли нервы сдали, то ли, наоборот, охватило очень праздничное настроение.

Как сообщают в столичной полиции, инцидент произошел в Днепровском районе. После того как копы получили сообщение о нетрезвом председателе УИК, они проверили его на драгере – прибор показал показал результат в 2,33 промилле алкоголя. То есть председатель комиссии пребывал в состоянии опьянения средней степени.

На мужчину составили административные материалы по статье "распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве" КоАП. Председателю УИК грозит штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 гривен). Материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием.

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Напомним, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.