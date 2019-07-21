Бойко проголосовал на выборах и рассказал о конце "эпохи национализма и радикалов"

Юрий Бойко / фото: zn.ua

В воскресенье утром, 21 июля, лидер списка партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду.

Политик проголосовал на одном из участков в Киевской области.

В комментарии NewsOne он отметил, что настроен оптимистично и верит, что после смены состава Верховной рады ситуация в стране нормализуется.

"Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен", — добавил Бойко.

Напомним, 21 июля, в Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране, они будут работать до 20 часов вечера.