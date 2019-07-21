Бойко проголосовал на выборах и рассказал о конце "эпохи национализма и радикалов"

21 июля 2019, 09:27

Лидер Оппозиционной платформы — За жизнь проголосовал на одном из участков в Киевской области.

Юрий Бойко
Юрий Бойко / фото: zn.ua

В воскресенье утром, 21 июля, лидер списка партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду.

Политик проголосовал на одном из участков в Киевской области.

В комментарии NewsOne он отметил, что настроен оптимистично и верит, что после смены состава Верховной рады ситуация в стране нормализуется.

"Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен", — добавил Бойко.

Напомним, 21 июля, в Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 8:00 по всей стране, они будут работать до 20 часов вечера.

Выборы 2019: дата выборов

Выборы в парламент Украины 2019 года пройдут в воскресенье, 21 июля.

Выборы 2019 пройдут так же, как и предыдущие: выборы в Раду проходят каждые пять лет в последнее воскресенье октября.

Стоит отметить, что 21 июля пройдут внеочередные парламентские выборы. Изначально они были назначены на 27 октября этого года, однако в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады восьмого созыва и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Несмотря на то, что в тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента, в котором заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады восьмого созыва является конституционным.

Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.

Участвовать в выборах будут 22 партии.

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