Вакарчук проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции

Святослав Вакарчук / Reuters

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук принял участие в голосовании на досрочных парламентских выборах.

При этом он заявил, что ждет честных и прозрачных парламентских выборов.

Лидер Голоса также ответил на вопрос о формировании коалиции в новой Верховной Раде.

"Я думаю, что все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию в Верховной Раде, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что коалиция создается не из-за того, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, за которые все участники готовы нести ответственность и под них подбирается правительство, а не наоборот", - добавил Вакарчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, почему не показал журналистам свой избирательный бюллетень.