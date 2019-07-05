"Рыгать хочется от маленького Парубия": в Сети разнесли "рецепт" Вакарчука, как вернуть Крым и Донбасс

Святослав Вакарчук / УНИАН

Украина должна стать примером независимого государства с равными правилами игры, что будет способствовать объединению страны, заявил лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

Таким образом он ответил на вопрос в эфире программы Радио Свобода Ньюзрум-спецвыпуск о том, как Украине вернуть Крым и Донбасс".

"Я понимаю, вы все хотите услышать ответ: вот вам пункт один, пункт два, пункт три, пункт четыре. Я уже много раз говорил, что я сторонник того, что Украина будет примером, как может существовать действительно независимое государство с равными правилами игры для всех. Поверьте, тогда нам будет проще вернуть и Крым, и Донбасс. Плюс нам нужно усиливать украинскую армию. Возвращать военным способом Крым или Донбасс – это одно, а не давать врагу ступить лишнего метра территории – это совсем другое", – подчеркнул Вакарчук.

Читайте такжеПодставили Славу: кто отправил Вакарчука на расправу ТимошенкоОтметим, что интервью Вакарчука вызвало широкий резонанс в Сети, при этом комментарии оказывались не всегда лицеприятные:

"Рыгать хочется когда слышишь маленького Парубия", - пишет пользователь под ником Seroe TV.

"Народ, вы с ума сошли? Кто слушает квакарчука? Он ведь чёртов позер и популист. Нет, нам нельзя таких в парламент пускать", - считает Оваксана Мілоєва.

"Похоже не будет он бороться с олигархами не смотрит в камеру прячет взгляд и не понятно путанно говорит а значит не от души", - подчеркнул пользователь Кадмий.

"Пане, ви там уже були", - напоминает Nina Ricca.

"А вивчив уже тарифи?", - иронизирует Евгений Прокопишин.

"Холуй олігархів не може боротися з олігархами", - добавил Віктор Гордійченко.

Напомним, ранее Вакарчук сел в лужу, не узнав текст собственной предвыборной программы.