"Что ты такое читаешь?": Вакарчук сел в лужу, не узнав текст собственной предвыборной программы

Янина Соколова зачитала текст предвыборной агитации Вакарчука, текст которой он не узнал / facebook.com/okeanelzyofficial

Фронтмен легендарного музыкального коллектива Океан Эльзы и лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук крупно опозорился, не узнав строки из собственной предвыборной программы.

Осрамился Вакарчук во время интервью с журналисткой Яниной Соколовой.

Она стала зачитывать предвыборные обещания, указанные на сайте партии Голос.

"Что ты такое читаешь?", - удивился Вакарчук, и, ковырнув в носу, потянулся просмотреть написанное.

На что журналистка отметила, что этот текст она взяла с сайта политпартии.

"Наверное, это правильно…", - протянул лидер Голоса.



Напомним, Вакарчук в Харькове оговорился и на видео назвал Крым российским.

Ранее Вакарчук оконфузился на дебатах с Тимошенко.