"Что ты такое читаешь?": Вакарчук сел в лужу, не узнав текст собственной предвыборной программы

Лидер партии Голос выдал очередной шедевр.
Фронтмен легендарного музыкального коллектива Океан Эльзы и лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук крупно опозорился, не узнав строки из собственной предвыборной программы.
Осрамился Вакарчук во время интервью с журналисткой Яниной Соколовой.
Она стала зачитывать предвыборные обещания, указанные на сайте партии Голос.
"Что ты такое читаешь?", - удивился Вакарчук, и, ковырнув в носу, потянулся просмотреть написанное.
На что журналистка отметила, что этот текст она взяла с сайта политпартии.
"Наверное, это правильно…", - протянул лидер Голоса.
Напомним, Вакарчук в Харькове оговорился и на видео назвал Крым российским.
Ранее Вакарчук оконфузился на дебатах с Тимошенко.