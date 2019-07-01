Язык - враг: Вакарчук в Харькове оговорился и на видео назвал Крым российским

Святослав Вакарчук / Reuters

Фронтмен легендарного музыкального коллектива Океан Эльзы и лидер политсилы Голос Святослав Вакарчук, выступая перед жителями Харькова после концерта-митинга в Харькове, оговорился и назвал аннексированный Крым "российским". Соответствующая видеозапись конфуза была опубликована на портале YouTube.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен", – заявил Вакарчук.

Позднее, в официальном комментарии СМИ он утверждал, что его оговорку немедленно попытались использовать в политических махинациях.

"Крым - украинский. Россия - агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины - это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах. Вот незыблемая позиция как моя личная, так и всех без исключения членов партии "Голос". Наши люди в Крыму и на оккупированной части Донбасса - это наши люди, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями. Мы вернем им безопасность, защита их прав, уважение от государства и человеческое достоинство ", − подытожил Вакарчук.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук назвал главное условие, при котором он прекратит выступать как музыкант. До этого Вакарчук оконфузился на дебатах с Юлией Тимошенко по поводу стоимости кубометра газа.