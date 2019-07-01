Вакарчук назвал условие прекращения выступлений

Святослав Вакарчук может перестать выступать, если попадет в исполнительную власть / УНИАН

Бывший нардеп, лидер группы Океан Ельзи и партии Голос Святослав Вакарчук сообщил, что концертная деятельность может быть прекращения в случае его попадания в исполнительную власть.

Голос хочет брать на себя ответственность и помогать президенту Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ, рассказал экс-нардеп в эфире телеканала ICTV.

По словам Вакарчука, его политсила готова балансировать власть.

Политик сказал, что не прекратит концертную деятельность, если не будет при этом в исполнительной власти. "Потому что в исполнительной власти, наверное, это будет невозможно", — заявил он.

"Безусловно, если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность, мы не идем в Верховную Раду (законодательный орган власти — Ред.) для того, чтобы стоять ни трибуне и произносить пустые речи, как многие из политиков и говорить — мы никакого отношения к ситуации в стране не имеем", — отметил лидер Голоса.

Вакарчук подчеркнул, что его соратники хотят брать на себя ответственность, хотят помогать главе государства в тех реформах, которые, по их мнению, он будет делать правильно.

"Более того, хотим делать их более радикально.... То есть мы видим свою миссию — быть таким звоночком реформ и говорить: "Дальше, дальше, еще, еще, мало"… Но, с другой стороны, мы готовы и балансировать власть и готовы сделать так, чтобы никто, скажем так, пользуясь большими властными полномочиями, не наделал глупостей", — добавил политик.

Опубликовано Факти тижня Воскресенье, 30 июня 2019 г.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Бывший нардеп говорил, что поведет политсилу на выборы в Верховную Раду 2019. Позже президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 21 июля. В Украине 24 мая стартовал избирательный процесс.