"Сколько стоит кубометр газа": Вакарчук оконфузился на дебатах с Тимошенко

Музыкант не смог ответить на вопросы, которые задавала ему политик.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время одного из политических ток-шоу завалила теоретическими вопросами главу партии Голос и фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.
Тимошенко спросила у Вакарчука, знает ли он сколько сейчас в платежках украинцы получают счет за метр кубического газа. Видео дискуссии обнародовано в YouTube.
Лидер Голоса заявил, что цену на газ для населения знает, но сумму назвать так и не смог.
Вакарчук: Абсолютно
Тимошенко: Сколько?
Вакарчук: эээээ
Тимошенко: Ну приблизительно?
Вакарчук: (молчит)
Тимошенко: Стоит?
Вакарчук: Стоит (махає головою) ээээ
Голос из студии подсказывает: Восемь пятьсот
Вакарчук: (не расслышал и говорит) двести пятьдесят
Тимошенко: Восемь
Вакарчук: Восемь, восемь, восемь, восемь
Тимошенко: Восемь пятьсот
Вакарчук: Восемь пятьсот, да, да
"Сейчас стало семь семьдесят, как вы считаете, сколько с 30 процентной рентабельностью можно реально людям продавать? Вместо 7,7. За сколько можно продавать? Вы смотрели себестоимость?", — задала вопрос Тимошенко.
Вакарчук не смог ответить прямо на вопрос коллеги-политика, поэтому ушел от ответа общими фразами.
"На самом деле, Юлия Владимировна, в чем вы правы и в чем я вас поддерживаю, в том, что нужно пересматривать условия на то, чтобы люди чувствовали справедливость", — добавил он.
Напомним, Вакарчук заявил о том, что никогда не поддерживал "деолигархизацию" как вариант "раскулачивания" крупных коммерсантов.