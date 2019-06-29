"Сколько стоит кубометр газа": Вакарчук оконфузился на дебатах с Тимошенко

29 июня 2019, 18:42

Музыкант не смог ответить на вопросы, которые задавала ему политик.

Тимошенко завалила Вакарчука вопросами, на которые он не знал ответ / Фото: скриншот из видео

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время одного из политических ток-шоу завалила теоретическими вопросами главу партии Голос и фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.

Тимошенко спросила у Вакарчука, знает ли он сколько сейчас в платежках украинцы получают счет за метр кубического газа. Видео дискуссии обнародовано в YouTube.

Лидер Голоса заявил, что цену на газ для населения знает, но сумму назвать так и не смог.

Вакарчук: Абсолютно

Тимошенко: Сколько?

Вакарчук: эээээ

Тимошенко: Ну приблизительно?

Вакарчук: (молчит)

Тимошенко: Стоит?

Вакарчук: Стоит (махає головою) ээээ

Голос из студии подсказывает: Восемь пятьсот

Вакарчук: (не расслышал и говорит) двести пятьдесят

Тимошенко: Восемь

Вакарчук: Восемь, восемь, восемь, восемь

Тимошенко: Восемь пятьсот

Вакарчук: Восемь пятьсот, да, да

"Сейчас стало семь семьдесят, как вы считаете, сколько с 30 процентной рентабельностью можно реально людям продавать? Вместо 7,7. За сколько можно продавать? Вы смотрели себестоимость?", — задала вопрос Тимошенко.

Вакарчук не смог ответить прямо на вопрос коллеги-политика, поэтому ушел от ответа общими фразами.

"На самом деле, Юлия Владимировна, в чем вы правы и в чем я вас поддерживаю, в том, что нужно пересматривать условия на то, чтобы люди чувствовали справедливость", — добавил он.

Напомним, Вакарчук заявил о том, что никогда не поддерживал "деолигархизацию" как вариант "раскулачивания" крупных коммерсантов.

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Святослав Вакарчук голос Батькивщина Юлия Тимошенко
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