"Красная линия": Вакарчук разошелся в фантазиях о том, как нужно поступать с олигархами

Святослав Вакарчук / Reuters

Известный музыкант, фронтмен рок-группы Океан Эльзы, а ныне − лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о том, что никогда не поддерживал "деолигархизацию" как вариант "раскулачивания" крупных коммерсант.

"Олигархи должны быть отстранены от влияния на политические решения. Пусть они занимаются бизнесом", — заявил он в интервью порталу Левый берег.

По словам Вакарчука, он со своей командой сильно желает, чтобы олигархи перестали иметь определяющее влияние на украинскую политику.

Вакарчук также призвал взять и провести в отношениях государства и олигархов "красную линию" − мол, "есть правила, они одинаковы для всех и все с ними соглашаются".

Напомним, ранее известный ресторатор подогрел деньгами партию Святослава Вакарчука. До этого политтехнолог Олег Постернак рассказал о том, что партия Голос на выборах может повторить феноменальный успех партии Свобода 2012-го.