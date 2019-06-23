Известный ресторатор подогрел деньгами партию Вакарчука: стала известная сумма

Дмитрий Борисов / Facebook

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов вместе с супругой перечислили 500 тысяч гривен - с целью оказания поддержки партии Голос Святослава Вакарчука.

Фотокопию чека он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы перечислили полмиллиона гривен на поддержку политической партии Голос. Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте", — написал он.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук публично озвучил имена трех спонсоров партии Голос. До этого эксперт спрогнозировал результат вакарчуковской политсилы на досрочных выборах в Верховную Раду.

