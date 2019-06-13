Выборы 2019: эксперт спрогнозировал результат партии Вакарчука

13 июня 2019, 04:08

Вакарчук отбирает голоса, в частности, у партии Порошенко, сообщил эксперт.

Выборы в Верховную Раду 2019 — Партия Святослава Вакарчука Голос на выборах в Раду 2019 может набрать до 10% голосов, спрогнозировал эксперт
Партия Святослава Вакарчука Голос на выборах в Раду 2019 может набрать до 10% голосов, спрогнозировал эксперт / Reuters

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко спрогнозировал, что на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 партия бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука наберет от 6 до 10% голосов избирателей.

Партия Вакарчука отбирает голоса у политсилы бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность (в прошлом — Блок Петра Порошенко Солидарность), у Гражданской позиции бывшего экс-обороны Анатолия Гриценко и Самопомочи, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, Голос сможет посоревноваться за голоса тех избирателей, которые раньше поддерживали Вакарчука, но потом, когда он не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах президента 2019, они перешли на сторону уже действующего главы государства — Владимира Зеленского.

"Рост Голоса происходит за счет того, что Вакарчук отбирает голоса главным образом у партии Порошенко, а также у Гриценко и Самопомочи, поскольку это — один и тот же электоральный сегмент… В целом, думаю, что Вакарчук наберет от 6 до 10%", — сказал Фесенко.

Читайте такжеЭксперт назвал триумфатора выборов в Раду 2019Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океану Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы (очередные выборы в Раду запланированы 27 октября).

Позже — 21 мая — Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Указ опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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Верховная Рада Святослав Вакарчук Океан Ельзи Владимир Фесенко выборы-2019
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