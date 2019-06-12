Кто кого "съедает": почему рейтинг партии Зеленского растет, а у Порошенко – проседает

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

12 июня 2019, 06:54

Тенденцию роста уровня поддержки избирателями Слуги народа может нарушить несколько факторов.

Порошенко Зеленский дебаты на НСК
По словам Фесенко, Слуга народа сохранит за собой лидерство в парламентской гонке и, вероятнее всего, победит на выборах / Главред

Ни у одного из украинских президентов, ни у одной политической силы Украины не было столь высокого рейтинга, как у Владимира Зеленского и партии Слуга народа. Так, Слугу народа сейчас поддерживают более 48% респондентов, о чем свидетельствуют исследования разных социологических служб. А, согласно исследованию группы "Рейтинг", проведенному в период с 29 мая по 3 июня, 50% опрошенных полностью поддерживают деятельность президента и лишь 11% – не поддерживают. Такого уровня поддержки не было еще ни у кого.

К тому же, если сравнивать рейтинги партии Зеленского в середине мая и сейчас, то уровень поддержки Слуги народа вырос на несколько процентов: в мае было около 43%, а сейчас – почти 50%.

Читайте такжеОткрытый саботаж: какую игру Порошенко и Ко затеяли против ЗеленскогоНа мой взгляд, единственное объяснение этому – поддержка большинством украинцев решения Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины. Данное решение положительно отразилось и на уровне поддержки Зеленского, и на рейтингах партии Слуга народа.

Падение рейтинга Зеленского и его политической силы неизбежно произойдет, но позже. Обычно уровень поддержки населения начинается снижаться где-то через полгода. Но это в случае, если не происходят события, способные отрицательно повлиять на рейтинг главы государства и его политсилы. А так, на первых порах может наблюдаться лишь некоторое охлаждение отношения к Зеленскому, поскольку первые три месяца – это период "медового месяца", когда сохраняется наивысший уровень поддержки новоизбранного президента.

Сложно сказать, сохранится ли тенденция по росту рейтинга Слуги народа вплоть до выборов. Я бы не стал однозначно прогнозировать дальнейший рост рейтинга Слуги народа. Скорее, он будет колебаться.

Ведь сейчас в борьбу за места в парламенте включаются разные политические силы, из-за чего динамика рейтингов может меняться.

К тому же, с приближением дня выборов часть избирателей начнет определяться, за кого голосовать и кого поддерживать. На их выбор будут влиять разные факторы – от списков политических сил до конкретных событий, которые могут происходить, например, на фронте, в ходе переговоров или в политической жизни страны.

Читайте такжеУкраину ждут еще пять потерянных летТак, к примеру, сейчас наблюдается некоторое обострение противостояния из-за минских переговоров: противники каких-либо компромиссов с Россией не удовлетворены инициативами новой команды относительно "Минска". Правда, это – люди, которые не голосовали за Зеленского и не будут голосовать за его партию.

Кроме того, часть симпатиков Зеленского будет не в восторге от списка партии Слуга народа. Отдельные лица могут вызывать недовольство и критику, ведь в партийном списке фигурируют очень разные люди – от либерального крыла и до людей, которые критично настроены к евроинтеграции Украины (некоторые из этих людей придерживаются практически пророссийских позиций).  

Так что, тенденция активного роста рейтинга Слуги народа едва ли сохранится. Скорее, рейтинги этой политсилы либо закрепятся, либо незначительно снизятся. Однако, в любом случае, Слуга народа сохранит за собой лидерство в этой избирательной гонке и победит на парламентских выборах.

Одновременно рейтинги партии Петра Порошенко – Европейская солидарность – начали проседать. По последним социологическим опросам, партия Юлии Тимошенко практически догнала партию Порошенко. Сразу после президентских выборов у Тимошенко наблюдалось некое колебание рейтинга и незначительное проседание, а сейчас ее рейтинг стабилизировался.

К слову, рост рейтингов партии Слуга народа происходил за счет других политических сил, которые пребывают в том же лагере. Таким образом, Зеленский отобрал часть голосов у Тимошенко и у Гриценко.

Как видим, партия Святослава Вакарчука тоже демонстрирует положительную тенденцию роста рейтинга. И как раз начало активной деятельности и рекламы партии Голос и привело к проседанию рейтингов партии Порошенко. Если рейтинг Голоса будет расти и дальше, то параллельно будет снижаться и поддержка Европейской солидарности.

Помимо Вакарчука, голоса у Порошенко может забрать и партия Гройсмана, и националисты, которые объединились на базе Свободы.

Потому можно ожидать, что у партии Порошенко рейтинг и дальше будет падать.

Читайте такжеУкраине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президентаВ случае Тимошенко могут работать разные факторы. Однако все будет зависеть от того, насколько эффективной будет ее избирательная кампания. Если ей удастся сейчас уловить настроения избирателей и эффективно представить свою партию, тогда, думаю, она сможет претендовать не только на прохождение в Верховную Раду, но и на то, чтобы стать призером парламентских выборов.

Рост Голоса происходит за счет того, что Вакарчук отбирает голоса главным образом у партии Порошенко, а также у Гриценко и Самопомочи, поскольку это – один и тот же электоральный сегмент. Теоретически партия Вакарчука сможет посоревноваться за голоса тех избирателей, которые раньше поддерживали его, но потом, когда он не стал выдвигать свою кандидатуру в президенты, они перешли на сторону Зеленского.

В целом, думаю, что Вакарчук наберет от 6 до 10%. Однако с прогнозами "потолка" рейтингов Голоса следует быть крайне осторожными. Поскольку мы уже видели, как развивалась ситуация во время президентских выборов. Так же и сейчас – показатели могут существенно измениться, причем у всех политических сил, кроме Слуги народа. По разным причинам рейтинги всех, кто сейчас имеет шансы пройти в Верховную Раду, будут меняться.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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