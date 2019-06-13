Вакарчук озвучил имена трех спонсоров партии Голос

Политик назвал доноров, финансирующих предвыборную программу политсилы.
Лидер партии Голос, певец Святослав Вакарчук решил вынести в публичную плоскость имена спонсоров, которые финансово поддержали политическую силу, принимающую участие в выборах в Верховную Раду.
Как сообщается на сайте Голоса, эти люди первыми предложили фронтмену Океана Эльзы помощь.
Голос финансово поддержали:
- инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital с продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
- региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
- бывший президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
В партии подчеркнули, что первым взнос на предвыборную кампанию Голоса сделал Вакарчук.
Напомним, представитель партии Голос Александа Устинова объяснила присутствие в списке на выборы в Верховную Раду Тараса Шкитера и Евгения Кугука, которых связывают с пророссийскими силами.
Ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.