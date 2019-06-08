Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в Раду

В списках встречаются весьма интересные кандидаты.
Сегодня сразу несколько политиков обнародовали списки своих партий. В них встречаются весьма интересные кандидаты.
Партия Голос Святослава Вакарчука: бизнесмены, известный журналист и комик
Вакарчук потянул на выборы известного журналиста. Первый заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин стал №8 в списке. Отметим, что Рахманин считается очень сильным аналитиком по вопросам конституционной реформы.
Под №30 в списке стоит шоумен Сергей Притула. К слову, в комментариях не все поддерживают Притулу с его выбором. Многие разочаровались, и об этом открыто ему заявили.
В первую двадцатку партийного списка Голоса вошли:
- Святослав Вакарчук – лидер партии, фронтмен музыкальной группы Океан Эльзы;
- Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономики Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием;
- Кира Рудик – представительница IT-индустрии, глава компании Ring Ukraine;
- Ярослав Железняк – член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине;
- Александра Устинова – до недавнего времени – член правления "Центра противодействия коррупции";
- Олег Макаров – юрист, антикоррупционер;
- Ярослав Юрчишин – общественный активист, антикоррупционер, экс-руководитель Transparency International Украина;
- Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели"
- Соломия Бобровская – соучредитель "Евромайдан SOS" и "Помощь ГПСУ", активистка движения "Честно";
- Ольга Стефанишин – бывший заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
- Александр Курдыдык – юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ);
- Владимир Цабаль – экономист;
- Андрей Осидчук – депутат Киевсовета;
- Роман Костенко – киборг, участник боевых действий на Донбассе, позывной "Гроза";
- Роман Лозинский – политолог, экс-глава "Украинской Галицкой партии";
- Инна Совсун – вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования и науки Украины;
- Леся Василенко – адвокат, правозащитница, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня";
- Рустем Умеров – украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения;
- Алина Свидерская – экономистка;
- Андрей Шараськин – участник боевых действий на Донбассе, позывной "Богема".
Партия Саакашвили: список, с которым " Мише ничего не светит"
Сегодня Михаил Саакашвили заявил, что на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку. Хотя чуть позже Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко объявил, что решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду. Политик уточнил, что многие граждане в письмах и комментариях предлагают ему объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили. Сам Михо это пока никак не прокомментировал.
Тем временем эксперт и глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко уже обнародовал первую десятку партии Саакашвили:
- Семченко Александр Анатолиевич.
- Дульский Николай Александрович.
- Голуб Александр Владимирович.
- Василец Дмиртий Андреевич.
- Бондарчук Иван Николаевич.
- Поварницын Рудольф Павлович.
- Швайдак Максим Юрьевич.
- Калинин Александр Николаевич.
- Генов Тарас Сергеевич.
- Кондратюк Андрей Анатолиевич.
Романенко такой список считает бесперспективным.
"Больше всего поразило присутствие Саши Голуба. Он-то чем ему поможет? С таким списком Мише ничего не светит", – написал Романенко у себя в Telegram-канале.
А в своем Facebook эксперт отметил: "Беглый анализ избирательных списков убеждает, что новая Верховная Рада будет продуктом оргии".