Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в Раду

Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки / Reuters

Сегодня сразу несколько политиков обнародовали списки своих партий. В них встречаются весьма интересные кандидаты.

Партия Голос Святослава Вакарчука: бизнесмены, известный журналист и комик

Вакарчук потянул на выборы известного журналиста. Первый заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин стал №8 в списке. Отметим, что Рахманин считается очень сильным аналитиком по вопросам конституционной реформы.

Под №30 в списке стоит шоумен Сергей Притула. К слову, в комментариях не все поддерживают Притулу с его выбором. Многие разочаровались, и об этом открыто ему заявили.

В первую двадцатку партийного списка Голоса вошли:

Святослав Вакарчук – лидер партии, фронтмен музыкальной группы Океан Эльзы; Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономики Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием; Кира Рудик – представительница IT-индустрии, глава компании Ring Ukraine; Ярослав Железняк – член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине; Александра Устинова – до недавнего времени – член правления "Центра противодействия коррупции"; Олег Макаров – юрист, антикоррупционер; Ярослав Юрчишин – общественный активист, антикоррупционер, экс-руководитель Transparency International Украина; Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Соломия Бобровская – соучредитель "Евромайдан SOS" и "Помощь ГПСУ", активистка движения "Честно"; Ольга Стефанишин – бывший заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции; Александр Курдыдык – юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ); Владимир Цабаль – экономист; Андрей Осидчук – депутат Киевсовета; Роман Костенко – киборг, участник боевых действий на Донбассе, позывной "Гроза"; Роман Лозинский – политолог, экс-глава "Украинской Галицкой партии"; Инна Совсун – вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования и науки Украины; Леся Василенко – адвокат, правозащитница, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня"; Рустем Умеров – украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения; Алина Свидерская – экономистка; Андрей Шараськин – участник боевых действий на Донбассе, позывной "Богема".

Партия Саакашвили: список, с которым " Мише ничего не светит"

Сегодня Михаил Саакашвили заявил, что на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку. Хотя чуть позже Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко объявил, что решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду. Политик уточнил, что многие граждане в письмах и комментариях предлагают ему объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили. Сам Михо это пока никак не прокомментировал.

Тем временем эксперт и глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко уже обнародовал первую десятку партии Саакашвили:

Семченко Александр Анатолиевич. Дульский Николай Александрович. Голуб Александр Владимирович. Василец Дмиртий Андреевич. Бондарчук Иван Николаевич. Поварницын Рудольф Павлович. Швайдак Максим Юрьевич. Калинин Александр Николаевич. Генов Тарас Сергеевич. Кондратюк Андрей Анатолиевич.

Романенко такой список считает бесперспективным.

"Больше всего поразило присутствие Саши Голуба. Он-то чем ему поможет? С таким списком Мише ничего не светит", – написал Романенко у себя в Telegram-канале.

А в своем Facebook эксперт отметил: "Беглый анализ избирательных списков убеждает, что новая Верховная Рада будет продуктом оргии".