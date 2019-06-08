Вакарчук потянул на выборы известного журналиста

Вакарчук взял Рахманина в список партии / facebook.com/GolosZmin

8 июня известный политический журналист, первый заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин присоединился к партии фронтмена группыОкеан Єльзы - Голос.

"Сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - процитировали слова журналиста на странице партии в Facebook в качестве подписи к фото, где позирует Вакарчук и Рахманин.

Также стало известно, что Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука Голос, сообщает УП..

К слову, Сергей Рахманин считается очень сильным аналитиком по вопросам конституционной реформы.

Отметим, что эту новость подписчики страницы партии Вакарчука очень позитивно встретили, о чем не постеснялись сообщить в комментариях к фото.

Напомним, ранее украинский телеведущий внезапно Сергей Притула решил стать народным депутатом Украины. Шоумен пойдет на выборы в парламент в списке партии Святослава Вакарчука Голос.