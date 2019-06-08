"Полезный идиот врага": Сергей Притула идет на выборы в парламент в списке партии Вакарчука

Вакарчук и Притула идут вместе на выборы / facebook.com/GolosZmin

Украинский телеведущий внезапно Сергей Притула решил стать народным депутатом Украины. Шоумен пойдет на выборы в парламент в списке партии Святослава Вакарчука Голос.

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии Голос", - сказал Притула в видеобращении, которое разместил на своей странице в Facebook в субботу, 8 июня.

Но Притула не идет в первой десятке списка. Он неожиданно обратился к Святославу Вакарчуку с просьбой поставить его 30-м номером в списке партии Голос – таким образом Притула ставит на кон свою собственную репутацию. Теперь получается, что Притула окажется в парламенте только в случае, если партия Голос наберет 10% голосов.

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. И я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я чувствую себя достаточно финансово независимым человеком для того, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец", – сказал Притула.

Отметим, что спустя час под видео появилось более 1200 комментариев, отметку нравится поставили за это время свыше 11 тысяч пользователей Сети.

К слову, в комментариях не все поддерживают Притулу с его выбором. Многие разочаровались, и об этом открыто ему заявили.

"Сергей, я тебя уважал, но потому, что доверял тебе. А теперь ты продемонстрировал свою хитрость и продажность. Ты прекрасно понимаешь, что депутатом будучи тридцатым в списке ты никак не станешь, и цели такой не имеешь. Расскажи людям правду за какой "интерес" ты пиаришь партию "Голос", которая, по факту, никак не принадлежит Вакарчуку, а очередном олигарху ...", - сказал Роман Довбенко.

Также мало кто поверил слова Притулы о том, что в списке парти Голос не будет бывших депутатов.

"Сергій, ти кажеш що ми не побачимо в списках Голосу колишніх народних депутатів. Нащо ж брехати? Вакарчук хіба ніколи не був нардепом у Верховній Раді? Звичайно був. У період 2007-2008. За цей час він був відсутній на майже половині засідань Ради (56 з 127), не подав жодного законопроекту, та втік з Ради написавши заяву за власним бажанням. Він обісрався тоді, чому ми маємо повірити йому зараз? Може хай і далі співає про не твоя війна?", - отметил Артем Карпенко.

"Поймал себя на том, что после песни Не твое война начал переключать ОЭ если слышал Вакарчука по радио. А после его тезисы о гражданской войне окончательно понял что он как минимум полезный идиот врага", - считает Sergiy Fakas .

Напомним, ранее шоумен Сергей Притула предлагал провести дебаты Зеленского и Порошенко.

Также ранее музыкант Святослав Вакарчук, который 16 мая объявил о создании партии Голос и намерении идти на парламентские выборы, похвастался в сети фирменными автобусами.