У Вакарчука похвастались "глупыми автобусами" и отпугнули электорат

Вакарчук похвастался автобусами / facebook.com/GolosZmin

Музыкант Святослав Вакарчук, который 16 мая объявил о создании партии Голос и намерении идти на парламентские выборы, похвастался в сети фирменными автобусами.

"Начинаем 7 июня из Киева. Винница 9 июня, Хмельницкий 11 июня, Черновцы 12 июня, Ивано-Франковск 14 июня", - сказано в подписи к фото на странице партии Вакарчука в социальной сети Facebook.

Но украинцы не поспешили разделить радость с политиком. Вакарчука упрекнули в том, что он опять делит электорат.

"Как-то в списке только западная Украина. Опять раздел электоратов", - написал в сети Andrey Orlovskiy.

Кое-кто увидел в Вакарчуке второго Петра Порошенко.

"Другий Порошенко. Знову у кожну дирку будуть папірці сувати. У Зеленського ні одного автобуса не бачила, а 70 з лишнім набрав. Люди вже не ведуться на брехунів. Не той робить, що кричить, а той що мовчить.... Народна мудрість", - добавила Наталья Чебан.

Некоторых потенциальных избирателей фотография автобуса и вовсе оттолкнула, и они клятвенно пообещали не отдавать свой голос Вакарчуку.

"Если бы не было этих глупых автобусов может и отдала свой голос за Голос, а так ... деньги откуда????", - подчеркнула Татьяна Зыкова.

Некоторые граждане высказались за то, что тур нужно начинать из востока страны. Некий гражданин посла Вакарчука с его автобусом "в жопу ".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук представил членов своей партии Голос. Павел Кухта стал программным директором, а Ярослав Железняк занял должность заместителя руководителя избирательной кампании.

Также ранее Святослав Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии.