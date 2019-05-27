Вакарчук представил членов своей партии Голос

Святослав Вакарчук формирует команду Голоса / Facebook Святослава Вакарчука

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук познакомил избирателей с двумя членами партийной команды своей политической силы Голос.

Как сообщает пресс-служба партии Голос, Павел Кухта стал программным директором, а Ярослав Железняк занял должность заместителя руководителя избирательной кампании.

По утверждению однопартийцев, Кухта последние три года был "двигателем многих реформаторских инициатив правительства", а Железняк – "один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой".

"Павел и Ярослав – это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялась большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", – заявил Вакарчук.

Как ранее сообщалось, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океана Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы.

Напомним, Вакарчук рассказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду.