Вакарчука осенило, зачем ему Верховная Рада

Вакарчук назвал цель похода на выборы / УНИАН

Всего 9 дней существует партия Голос фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука. И вот лидер новоиспеченной политической силы назвал свою главную задачу.

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - заявил музыкант, пишет Интерфакс-Украина.

Вакарчук уточнил, что недавно на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, чтобы он не забывал, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Отметим, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океана Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы (очередные выборы в Раду запланированы 27 октября).

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду.