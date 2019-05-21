Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии

Вакарчук немножко схитрил, чтобы быстрее зарегистрировать свою партию в Минюсте / Reuters

Глава штаба партии Голос Юлия Клименко заявила об официальной регистрации политической силы в Министерстве юстиции Украины, что позволит принять участие в досрочных парламентских выборах.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - созналась в Facebook представитель партии певца Святослава Вакарчука.

По словам Клименко, партия Голос успешно перерегистрирована и решительно настроена на предстоящие выборы в Верховную Раду.

Напомним, Вакарчук сообщил, что его партию Голос материально поддерживают состоятельные люди, которым "очень далеко до олигархов", и он вкладывает избирательную кампанию свои деньги.

Как ранее сообщалось, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океану Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы.