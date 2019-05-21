Вакарчук раскрыл спонсоров своей партии

Спонсоры партии Голос — состоятельные люди, но не олигархи, сообщил Святослав Вакарчук / Reuters

Лидер группы Океан Ельзи, бывший народный депутат Святослав Вакарчук сообщил, что его партию Голос материально поддерживают состоятельные люди, которым "очень далеко до олигархов", и он вкладывает избирательную кампанию свои деньги.

Политическая сила не собирается брать "ни единой копейки ни у одного из олигархов или тех, кого считают олигархами", рассказал экс-нардеп в эфире телеканала ICTV.

По мнению Вакарчука, недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги.

"…уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", — рассказал бывший нардеп.Читайте такжеУ Вакарчука прокомментировали роспуск Рады

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океану Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы (очередные выборы в Раду запланированы 27 октября).

Позже — 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский после инаугурации заявил, что распускает парламент VIII созыва. Таким образом новый глава государства анонсировал досрочные парламентские выборы.