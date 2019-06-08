"Те же грабли": Гриценко решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду

8 июня 2019, 18:05

Политик уточнил, что многие граждане в письмах и комментариях предлагают ему объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили.

Анатолий Гриценко
Гриценко решил объединиться с Саакашвили / Главред

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко планирует объединиться для участия в досрочных выборах в Верховную Раду с партией Михаила Саакашвили Рух новых сил (РНС).

"Съезд партии Гражданская позиция назначен на понедельник, 10 июня. На сегодня, мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - это Народный контроль (Дмитрий Добродомов), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук)", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что многие граждане в письмах и комментариях предлагают ему объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили.

"Я уверен, что у РНС через сжатые сроки могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил и выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - добавил Гриценко, и спросил, что об этому думают украинцы.

А Украинцы в ответ за час оставили Анатолию Гриценко свыше 450 комментариев.

Значительное количество граждан поддержали идею Гриценко.

Но камней в огород Гриценко тоже получил немало.

"Глупые люди. Неужели непонятно, что объединяться нужно всем проевропейским партиям? И,в первую очередь-с Европейской Солидарностью! Иначе получите Малороссию. Мало вам ничтожества, занимающего пост Президента, и его гоп-компании??Хотите прокремлёвский парламент? Засуньте свою гордыню подальше и включите РАЗУМ!", - написала Анна Бойко.

"Саакашвілі - політичний труп, об’єднаєтесь з ним, не наберете навіть прохідного мінімуму!", - убежден Валентин Мамосюк.

Некоторые граждане выступили с идеей объединения Гриценко не только с РНС, но и с партией президента Украины Владимира Зеленского и с политсилой Юлии Тимошенко.

"Объединение с Батькивщиной, РухНовихСил, и Слугой народа, только такая коалиция сможет поднять Украину хотя бы на уровень Польши. У нас достаточно врагов это Блок за Життя и партия парашенко и главная наша цель не пустить их вновь в парламент. Мы ждем от Вас компромиса между собой и войну с олигархами и всей бандитской системой", - предложил Руслан  Мириевский.

"Берідь нові обличчя, беріть молодь.Томенко, Катеренчук лузери по життю, не наступайте на одні і тиж самі граблі", - советует Денис Долинский.

Ранее сообщалось, на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку.

Читайте такжеКличко заявил, что идет на выборы вместе с СаакашвилиНапомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией Удар на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили возглавить его политическую силу.

Вечером 7 июня мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ Михаила Саакашвили опереться на его плечо.

Также напомним, что 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь

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Анатолий Гриценко выборы в Раду Михаил Саакашвили Рух новых сил новости Украины
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