"Успехи размером с Троещину": Кличко отреагировал на отказ Саакашвили опереться на его плечо

Кличко отреагировал на отказ Саакашвили / РИА Новости

В ночь на 7 июня мэр Киева Виталий Кличко решил высказаться в отношении отказа Михаила Саакашвила принять его предложение стать главой его партии Удар, которое столичный градоначальник публично озвучил на днях.

"Без эмоций. Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Да, комментарии в ФБ - различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия по них. Есть слова, а есть поступки. Я, политических планов не меняю", - написал на своей странице в социальной сети Facebook Кличко.

Также мэр столицы Украины подчеркнул, что это его "комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему, и точка".

В ответ на сообщение Виталия Кличко молниеносно посыпалось множество комментариев.

Некоторые граждане посчитали, что это бессмысленный жест.

"Бессмысленный жест. Половина, а то и больше киевлян-сторонников Порошенко теперь ни за что не проголосует за того, кто на полном серьезе попытался создать союз с Карлсоном, который незаконно получил украинское гражданство", - сказал Андрей Жук.

Кто-то вообще не увидел никакого плеча, и уверен, что Кличко сам себя выпорол.

"Это не подставить плечо Сааку, это выстрел себе в задницу", - уверен Александр Пшеник.

Отметим, что подобный жест Кличко отпугнул его сторонников, и они открыто стали ему заявлять, что не будут за него голосовать.

"Теперь точно не буду голосовать за Кличко. Несмотря на то, что сделано много хорошего и нужного!!! Мэр моего города погряз во многих коррупционных делах и перестал слышать желание граждан, а теперь еще и жмет руку тому, кто прорывал Государственную границу и унижал наших пограничников!!!! Нет, Киеву такой мэр не нужен!!", - категорично заявил Артем Прудковских.

"Саакашвили - лузер, изгнанник и пустота. Все его успехи - размером с Троещину. Если этот нелепый мезальянс произойдет - выйду из партии в тот же день", - пригрозил Константин Иванов.

Напомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией Удар на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили возглавить его политическую силу.

Ранее Виталий Кличко привел Михаила Саакашвили на новый мост для тестирования стекла.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь.