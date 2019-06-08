"Уже нет политического будущего": на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку

Партия Саакашвили идет на выборы в Раду / Скриншот

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который категорически отверг политическое плечо мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что его партия Рух нових сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Отметим, что 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы решили, что нужно идти на выборы самостоятельно", - сказал Саакашвили в видеобращении, которое разместил на своей странице в Facebook в субботу, 8 июня.

Саакашвили подчеркнул, что отличительной чертой его политической силы являются "идеи, драйв и энергия".

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - сказал Саакашвили.

Многие в Сети обрадовались такому решению Михаила Саакашвили, и ответили ему, что он молодец, что решил вести на выборы свою политическую силу.

Но противников у подобного решения Саакашвили тоже немало.

"Я против! Вместо того, чтобы поддержать новую команду, Вы собираетесь оттянуть у них голоса! Ужас!!!", - ответил под видео Сергей Дяченко.

"Рейтинг упал и будет падать (надо было лучше осмотреться) очень жаль...но Кличко это самое худшее и люди этого не забудут...нет уже у Вас тут политического будущего ((", - считает Наталья Брюквина.

"Михаил, не нужно забирать голоса у Слуги Народа", - вопрошал Артем Дудка.

Напомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией Удар на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили возглавить его политическую силу.

Вечером 7 июня мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ Михаила Саакашвили опереться на его плечо.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь.