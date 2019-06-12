В Голосе объяснили присутствие в списке людей Медведчука и Оппоблока

В Голосе исключили кандидатов, которые ранее сотрудничали с пророссийскими силами / УНИАН

Представитель партии Голос Александа Устинова объяснила присутствие в списке на выборы в Верховную Раду Тараса Шкитера и Евгения Кугука, которых связывают с пророссийскими силами.

"Большинство людей, которые приходили в партию, они приходили извне, то есть это люди, которые подавались через сайт, которые присылали через партийный ящик информацию. Большинство этих людей никто не знал… Поэтому всех людей проверяли с нуля", - сказала Устинова в комментарии Украинской правде.

Политик добавила, что на момент проверки Шкитер удалил из своей официальной биографии информацию о сотрудничестве с кумом Владимира Путина Медведчуком. Этих данных не было в Сети и открытых реестрах.

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"Это, конечно, стало для нас аргументом для того, чтобы удалить этого человека из нашей партии", – добавила она.

Устинова также сообщила об исключении из партийных списков Евгения Кугука, который ранее баллотировался в парламент от Оппозиционного блока.

"Это не было единоличное решение какого-то одного человека, это голосовалось всеми теми же людьми, которые и выдвигали их", - пояснила политик.

Напомним, ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.