У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса

Святослав Вакарчук / Facebook C. Вакарчук

Юлия Клименко, руководитель избирательного штаба политсилы Святослава Вакарчука, партии Голос, заявила о том, что предвыборный список в 226 мест, утверждался голосованием номинационного комитета.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Liga.net. По словам Клименко, всего на место в списке претендовали около тысячи людей, а баллотироваться от Голоса по "мажоритарке" - около трехсот (из которых отобрали семьдесят, к которым нет "репутационных претензий").

"Если журналисты предоставят факты, кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем",– подытожила она. Клименко.

Напомним, ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.

