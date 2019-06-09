У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса

9 июня 2019, 07:38

Всего от голоса хотели идти на выборы в Раду около тысячи человек.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Facebook C. Вакарчук

Юлия Клименко, руководитель избирательного штаба политсилы Святослава Вакарчука, партии Голос, заявила о том, что предвыборный список в 226 мест, утверждался голосованием номинационного комитета. 

Соответствующее сообщение опубликовал портал Liga.net. По словам Клименко, всего на место в списке претендовали около тысячи людей, а баллотироваться от Голоса по "мажоритарке" - около трехсот (из которых отобрали семьдесят, к которым нет "репутационных претензий"). 

"Если журналисты предоставят факты, кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем",– подытожила она. Клименко.

Напомним, ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.
 

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Святослав Вакарчук список партия политическая партия
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