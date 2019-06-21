Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль

Вакарчук "доедает" рейтинг Порошенко

Святослав Вакарчук, таки запрыгнувший в последний вагон уходящего электорального поезда, показывает вполне себе отличный темп. Рейтинг его "юной команды" растёт прямо на глазах и уже составляет впечатляющие 8,1%. К финишу нынешней скоротечной кампании будет, несомненно, ощутимо больше. И это... правильно.

Хотя история личного политического созревания Вакарчука напоминает, скорее, песню, состоящую из двух совершенно разных куплетов. Рок и... R’n’B...

Первый - нуднейший - куплет о том, как сам Святослав Иванович долго менжевался и не решался сделать личный выбор. Да-нет, нет-да и опять да-нет в какой-то момент стали символом человеческой нерешительности и неспособности сделать по-настоящему сильную ставку. Надо сказать, что этот куплет позволил нам понять о Вакарчука главное - смелости и воли там почти нет. Именно поэтому сейчас его команда просто доедает какие-то остатки влиятельности, а не конкурирует за полноценное лидерство. Подбирает крошки новой обновленческой реальности. Станет ли Вакарчук противовесом Зеленскому? Спорно.

Читайте такжеВ чем настоящая цель существования партии ВакарчукаВторой куплет его песни куда интереснее. Потому что это уже история о вечной глупости наших супертехнологов. Кто-то из них (прекрасно знаем, кто) всерьёз решил, что Вакарчук, спешно запущенный в игру между первым и вторым туром президентских выборов, сможет существенно обкромсать рейтинг... неофита Зеленского. Типа актёр против актера. Глупо. Очень глупо. Потому что Владимир Зеленский - это была уже не технология, но только большой и массовый протест. Вакарчук же стал дожирать не его рейтинг, а остатки политжизни того субъекта, чьи технологи и придумали данную игру. Т.е. все как всегда в провинции, когда непрофессионалы непрофессионально делают свою работы и категорически ошибаются в итоговых выводах.

Так или иначе, но надо признать, что оба куплета Вакарчука хороши. Первый просто и доступно ещё раз доказал нам, что все нужно делать вовремя. И если хочешь сорвать банк, делай рисковые ставки. Или будешь выглядеть аутсайдером.

Второй куплет вообще блестящ. Вполне возможно, что благодаря Вакарчуку мы таки сможем окончательно обнулить омерзительную "группу Порошенко" (достаточно список этой группы посмотреть, чтобы ощутить самый настоящий нафталиновый смрад). Фактово, в цифрах доказать, что реальный рейтинг этого субъекта не мифические 25, и даже не первотурные 16, а что-то около нуля. И таким образом подвести наглядную черту под эпохой лжи и безумия. А также заткнуть, наконец, рты оголтелым ненавистникам с бордовыми аватарками.

Читайте такжеКак Вакарчук может повторить феноменальный успех СвободыНесомненно, Вакарчук - приятная гавань для людей в общем-то адекватных, но так и не излечившихся от инфантильных представлений о современном мире и искренне считающих, что многократное гимнопение и вечные разговоры о языке - это конкурентные преимущества.

Вакарчук, в отличие от Петра Алексеевича, совсем не токсичен. И даже если брать во внимание его более чем плотные связи с тем же Пинчуком, то все равно список Голоса - абсолютно нормальный выбор.