В чем настоящая цель существования партии Вакарчука

Святослав Вакарчук / УНИАН

Скорее всего, политический проект Голос Вакарчука утопит на этих выборах-2019 скороспелый порошенковский проект Европейская солидарность.

Другое дело, что Голос Вакарчук, по замыслу Пинчука и других олигархов, может отобрать также голоса и у Батькивщины Тимошенко. Ровно столько, чтобы она не смогла реально претендовать на должность премьер-министра от сформированного парламентского большинства новой избранной Верховной Рады - альянса депутатов партии Слуга народа президента Зеленского и Батькивщины Тимошенко.

Читайте такжеДилетанты и авантюристы: почему Зеленскому придется разгонять Раду еще разЭто большой соблазн для окружения президента Зеленского – избавиться одновременно от Порошенко и Тимошенко. Но это будет большая политическая ошибка самого Зеленского, как президента - попробовать самому управлять и президентской властью, Кабмином, и большинством в Верховной Раде, собранным из огромной фракции Слуга народа и покорных, удобных мажоритарщиков. Это опасно и огромная ответственность.

Пока это в Украине не удавалось никому. Тут больше риска, чем перспектив для политических планов президента Зеленского.