Конкуренты Зеленского активизировались: в рейтинге партий на выборах в Раду произошли изменения

В рейтинге партий на выборах в Раду произошли изменения / Униан

Партия Владимира Зеленского Слуга народа по-прежнему лидирует в рейтинге партий на выборах в Раду. Но соотношение сил несколько изменилось.

За Слугу народа готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, свидетельствуют данные опроса Соцгруппы Рейтинг, проведенного 8-12 июня.

Также преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа – За життя со 11,1%, партия Голос – 8,1%, Батькивщина – 7,3%, Европейская Солидарность – 5,0%.

Читайте такжеКуда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в РадуПохоже, что часть электората Петра Порошенко перетекла к Святославу Вакарчуку: по данным предыдущего опроса, за Голос готовы были голосовать 6,4% респондентов, а вот у Европейской Солидарности рейтинг снизился с предыдущих 7,9%.

Меньше 5% набрали:

Сила и честь – 4,1%,

Гражданская позиция – 2,2%,

Радикальная партия – 2,1%,

Свобода – 2,1%,

Украинская стратегия – 1,9%,

Оппозиционный блок – 1,8%,

Самопомич – 1,2%.

Рейтинг остальных политических сил ссотавляет менее 1%.

В то, что в Раду пройдет Слуга народа, верят более 50% опрошенных, Батькивщина – 40%, Оппозиционная платформа – За життя – порядка трети респондентов, Европейская Солидарность – четверть, Голос – каждый пятый.

Напомним, по данным опроса Рейтинга, проведенного 29 мая – 3 июня, за Слугу народа за нее готовы были проголосовать 48,2% из тех, кто определился с симпатиями и намерен голосовать. Остальные голоса распределялись так:

Оппозиционная платформа – За жизнь – 10,7%,

Европейская Солидарность – 7,8%,

Батькивщина – 6,9%,

партия Голос – 5,6%.

По данным Мониторинга электоральных настроений украинцев, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, на досрочных выборах в Верховную Раду 5%-барьер могут преодолеть 5 политических партий. Согласно их рейтингу, Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%.

Как сообщал Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Слугу народа готовыбыли поддержать более половины тех, кто уже определился со своим выбором, а именно – 51,3% избирателей. В пять раз меньше поддержка у партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – 9,5%. Практически аналогичная поддержка у Оппозиционной платформы – За життя – 9,2%. На четвертом месте с результатом 8,7% восседала Батьківщина, которую возглавляет Юлия Тимошенко. Политическую партию Сила и честь Игоря Смешко поддерживали 5% определившихся избирателей.