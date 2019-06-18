Свежий рейтинг партий: Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%

В Раду попадают пять партий / Reuters

На досрочных выборах в Верховную Раду 5%-барьер могут преодолеть 5 политических партий.

Отметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

По последней информации, лидирует, по-прежнему, Слуга народа – за политическую силу президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 47,5% тех респондентов, которые определились со своим выбором.

11% респондентов планируют подарить свои голоса политсиле Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

Поддержка Батькивщины Юлии Тимошенко в настоящее время застыла на отметке 8,7%, таким образом, это третья партия, которая попадет в новую Верховную Раду.

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Созданная недавно партия Голос фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука уже получила реальный шанс попасть в Раду – 5,3% респондентов заявили, что будут голосовать именно за эту политическую силу на досрочных выборах.

Отметим, это свежие данные Мониторинга электоральных настроений украинцев, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, пишет Интерфакс-Украина.

С 22 мая по 14 июня социологи опросили 2100 респондентов по всей территории Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных правительству Украины.

Напомним, ранее сообщалось, поддержка Слуги народа перешагнула за 50%.

Также ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера.