Свежий рейтинг партий: поддержка Слуги народа перешагнула за 50%

Лидером парламентской гонки является Слуга народа / Reuters

Поддержать политическую партию президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа на выборах в Верховную Раду в настоящее время готовы более половины тех, кто уже определился со своим выбором, а именно – 51,3% избирателей.

В пять раз меньше поддержка у партии бывшего президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – за нее готовы отдать свои голоса 9,5% избирателей.

Практически аналогичная поддержка у Оппозиционной платформы – За життя - 9,2%.

На четвертом месте с результатом 8,7% восседает Всеукраинское Объединение Батьківщина, которую возглавляет Юлия Тимошенко.

Политическую партию Сила и честь Игоря Смешко в настоящее время поддерживают 5% определившихся избирателей.

Рейтинг политической силы фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука сейчас находится на уровне 4,9% - именно столько респондентов готовы проголосовать за партию Голос.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко получила 2,9% симпатий.

Читайте такжеКто кого "съедает": почему рейтинг партии Зеленского растет, а у Порошенко – проседаетОтметим, данный опрос проводился Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS с 29 мая по 6 июня среди 4000 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,6%.

Напомним, ранее социологи назвали проходящие в Раду партии.

Также ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера.