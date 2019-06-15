Куда делись 6% Тимошенко?

Рейтинг партии Тимошенко упал / Facebook Юлии Тимошенко

Накануне первого тура выборов президентский рейтинг Юлии Тимошенко составлял 13 процентов, сейчас у Батькивщины он 7-8%. Куда же делись эти 6 процентов?

На самом деле ситуация понятная, эта аудитория во втором туре проголосовала за Владимира Зеленского, потому что для этих людей Порошенко не приемлем ни при каких вариантах событий. И замеры социологии, которые были после второго тура президентских выборов показали практически у каждого политика падение рейтинга, кроме Слуги народа.

По состоянию на сегодня риторика Юлии Владимировны звучит так: она в любом случае за изменение страны, поддерживает все инициативы президента и не будет к нему в оппозиции, а готова к конструктивным изменениям в государстве, даже если ее не возьмут в коалицию.И та аудитория, коротая отдала свои голоса за Тимошенко в первом туре президентских выборов, понемножку начинает к ней возвращаться. Они видят в Юлии Владимировне человека, который поддерживает Зеленского, а они отдали ему свои голоса. И электорат понемножку начинает вспоминать, что по определенным критериям им больше импонирует лидер Батькивщины.

Читайте такжеТри причины, почему премьером у Зеленского должна быть ТимошенкоУ Петра Порошенко нет стойкого ядра избирателей, а симпатиков бывшего президента (их приблизительно около 1,5%), быстро растянут себе другие политические силы, которые пытаются привить избирателю одни и те же ценности, но являются более свежими и симпатичными. Например, это музыкант Святослав Вакарчук и лидер партии Сила и Честь Игорь Смешко. Условный электорат Тимошенко кто-то называет пенсионерами, но я не совсем согласен. Это люди, которые помнят хорошие черты ее премьерства, им нравится идея Тимошенко связанная с улучшением социального обеспечения за счет государства, как в вопросах пенсий, так и в вопросах жилищно-коммунальных тарифов и цен.

Этого в принципе не может пообещать господин Порошенко — как у него может повернуться язык говорить о том, что он улучшит социальное обеспечения людей, а мы живем в стране бедных — это факт, если он еще месяц назад был президентом, а в правительстве и парламенте были буквально его люди. Соответственно, он работает немножко на других ценностях, но они не сработали во время президентской гонки. И так же не сработают на парламентских выборах, то есть, "армия, мова, вера" — это ценности более духовные.

Если мы говорим о внешней политике, то между низким тарифом или интеграцией в ЕС с открытым рынком электроэнергии и газа, где цены будут на уровне 400-500 евро за тысячу кубометров, любой нормальный, среднестатистический гражданин, получающий минималку или живущий за счет средней пенсии 1800 грн., выберет меньший тариф. Он подумает, что пусть эта Европа немножко сама себе без нас поживет, а вы мне пожалуйста сделайте поменьше цены в платежках.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоИ электорат, который отчасти отобрал у Юлии Владимировны Петр Алексеевич, от него отвернется. Весной люди голосовали за Порошенко за счет выплат пенсий, монетизации субсидий, социальной помощи малообеспеченным гражданам. Для пенсионеров, субсидиантов, или тех, кто находится в тяжелом имущественном положении более чувствительной является тема тарифов, пенсий, заработных плат и рабочих мест, нежели тема томоса, интеграции в ЕС и НАТО и высоких моральный ценностей, которые им пытается привить господин Порошенко.

То есть, на моменте президентских выборов это сработало - людям дали деньги. И думаю, что в ближайшее время правоохранительные органы разберутся, насколько это было законно и как эти выплаты повлияли на исход и результаты выборов. И Владимир Зеленский не будет делать подобных шагов и пытаться стимулировать правительство осуществить какую-то выплату, потому что у государства просто нет на это денег. И так как у него нет этих рычагов, люди опять вернутся к Тимошенко, которая поддерживает, готова служить, любить и уважать молодого президента. В короткой избирательной кампании, которая будет длиться еще около месяца, сложно говорить о потолке, который может набрать Батькивщина.

При таких обстоятельствах особых методов интенсивного наращивания электората нет ни у кого. После первого тура Юлия Владимировна исчезла из публичной площади, все концентрировали внимание на противостоянии Порошенко и Зеленского. Сейчас Тимошенко понемногу появляется с конструктивной позицией, она поддерживает голосования в Верховной Раде, которые предлагает президент, поддержала роспуск парламента, встречалась с Зеленским, а потом выступила с поддержкой роспуска ВРУ, потому что этого требует общество.

Читайте такжеМедовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборахТо есть, она выступает союзником, и для Зеленского иметь поддержку от ее партии, у которой будет 50-60 мандатов в будущей Раде - это большой плюс. Тем более, что у Батькивщины совершенно другой избиратель, нежели у Слуги народа. Предполагаю, что до начала выборов она наверстает тот рейтинг, который был накануне президентских выборов — 10-12 процентов она должна набрать.

Все говорят о том, что после выборов Юлия Владимировна претендует на должность премьера. Но все зависит от результатов. В случае, если Зеленский не наберет большинство в 226 голосов, ему придется искать союзников, и на сегодня он очерчен. По закону, кандидатуру премьера предлагает коалиция, а ее участники получают те или иные посты в органах исполнительной и законодательной власти. И если коалиция сформируется из Батькивщины и Слуги народа, то можно предположить, что вопрос о премьерстве или должности спикера парламента в лице Юлии Тимошенко будет обсуждаться. С другой стороны, мы не вполне понимаем — есть ли у президента самостоятельное видение по поводу кандидатуры премьер-министра. Но об этом мы узнаем только после выборов.