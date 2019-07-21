Гройсман проголосовал на парламентских выборах

Гройсман проголосовал на внеочередных выборах в Раду / facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман отдал свой голос на выборы в Верховную Раду 2019.

Политик приехал на избирательный участок в Винницу, где проголосовал со своей супругой Еленой. Трансляцию глава правительства вел на своей странице в Facebook.

За кого отдал голос, Гройсман не сказал, отметив, что "сделал выбор за будущее Украины".

"Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее, за успех Украины, и могу сказать, что сегодня это очень важно для каждого человека. От каждого из нас зависит, каким будет завтра", - отметил Гройсман.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, почему не показал журналистам свой избирательный бюллетень. Вакарчук проголосовал на выборах и рассказал о формировании будущей коалиции.

Ранее Тимошенко проголосовала на выборах в Раду и рассказала, готова ли стать премьером. Отдал свой голос на избирательном участке и Олег Ляшко.

Отметим, забыл паспорт, но в итоге проголосовал спикер парламента Андрей Парубий.

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