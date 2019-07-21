Выборы в Раду: украинцы в Австралии уже "отстрелялись"

Первый избирательный участок закрыт / Facebook Посольства Украины в Австралии

Украинцы в Австралии первыми начали избирательный день на досрочных парламентских выборах и первыми его завершили. Единый избирательный участок был открыт в Посольстве Украины в Канберре.

Всего в выборах Верховной Рады приняли участие 57 человек - это 4% всех зарегистрированных избирателей, сообщает в Facebook посольство Украины в Австралии.

Как сообщал Главред, те немногочисленные украинцы, которые пришли на участок, чтобы отдать свой голос, одели вышиванки и делали памятные фото.

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Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. В Украине начали работу все избирательные участки, 27 из них открылись с опозданием.

В заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Таким образом, украинцы голосуют в 72 странах мира. Парламентские выборы завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско - голосование там продлится до 6 утра 22 июля по киевскому времени.