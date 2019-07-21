Выборы в Раду-2019: когда ждать первые экзит-полы

Экзит-полы будут известны уже в 20:00 / facebook.com/EuroMaydan

Результаты экзит-полов внеочередных парламентских выборов будут обнародованы в 20:00, вскоре после закрытия всех избирательных участков.

Три источника намерены опубликовать результаты экзит-полов: Национальный экзит-пол, телеканала 112 Украина и ТСН.

Национальный экзит-пол

Национальный экзит-пол организовывают Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. В 19:45 состоится пресс-конференция с участием социологов. Огласят предварительные результаты на 18:00. Окончательный результат по закрытию избирательных участков будет известен в 23:00.

Экзит-пол телеканала 112 Украина

Для данного СМИ экзит-пол проведет украинский центр "Социальный мониторинг" совместно с австрийским Институтом социсследований SORA. Данные опроса ожидаются сразу после завершения работы избирательных участков.

Экзит-пол ТСН

Экзит-пол по заказу телеканала 1+1 будет обнародован в 20:00 в ТСН, что произойдет вскорости после закрытия избирательных участков.

Как известно, 21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Избиратели в бюллетени найдут 22 политических партии, которых зарегистрировала ЦИК. Также выбирается депутат в парламент по можоритарному округу.

Напомним, в Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.