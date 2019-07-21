Национальный экзит-пол: опубликованы данные на парламентских выборах-2019

Выборы в Раду 2019 / Reuters

Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент.

Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

В Раду проходят следующие партии:

Слуга Народа - 43,9%

Батькивщина - 7,6%

Голос - 6,3%

Европейская солидарность - 8,9%

Оппозиционная платформа За жизнь - 11,5%

Также был опубликован Всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1 и экзит-пол телеканала 112.

Среди политических сил, которые не смогли преодолеть барьер в 5%, лидируют Оппозиционный блок - 3,3%, Сила и честь - 4,4% и Партия Шария - 3,1. Остальные получили меньше трех процентов.