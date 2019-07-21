Экзит-пол канала 112: опубликованы данные по досрочным выборам-2019

Выборы в Раду 2019 / Reuters

В 20.00 воскресенья, 21 июля, по всей Украине состоялось закрытие избирательных участков, на которых проходили досрочные выборы в Верховную Раду 2019.

Свежие результаты экзит-полов начали публиковаться в Сети сразу же после прекращения голосования.

Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, продемонстрировал нижеследующие результаты выборов в парламент 2019

Выборы в Раду: экзит-пол 112

Слуга Народа (42,7%);

Батькивщина (8,5%);

Голос (6,5%);

Европейская солидарность (8,8%);

Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);

Избирательный барьер не преодолели:

Радикальная партия (3,1%);

Радикальная партия (3,1%); Сила и честь (3,9%).

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Напомним, ранее стали известны результаты Национального экзит-пола по парламентским выборам-2019