Экзит-пол канала 112: опубликованы данные по досрочным выборам-2019

Экзит пол, проведенный по заказу канала 112 показал, что избирательный барьер преодолели пять политических сил.
В 20.00 воскресенья, 21 июля, по всей Украине состоялось закрытие избирательных участков, на которых проходили досрочные выборы в Верховную Раду 2019.
Свежие результаты экзит-полов начали публиковаться в Сети сразу же после прекращения голосования.
Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, продемонстрировал нижеследующие результаты выборов в парламент 2019
Выборы в Раду: экзит-пол 112
- Слуга Народа (42,7%);
- Батькивщина (8,5%);
- Голос (6,5%);
- Европейская солидарность (8,8%);
- Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);
Избирательный барьер не преодолели:
- Радикальная партия (3,1%);
- Сила и честь (3,9%).
Напомним, ранее стали известны результаты Национального экзит-пола по парламентским выборам-2019