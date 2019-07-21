Всеукраинский экзит пол: какие партии проходят в Верховную Раду и в чем сюрприз выборов 2019

Результат выборов 2019: в парламент проходят 5 партий / REUTERS

Стали известны предварительные результаты выборов 2019 в Верховную Раду. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала "1+1", в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%. Остальные политические силы набрали меньше необходимого проходного барьера.

Экзит пол показал, что партии "Сила и честь" не хватило чуть больше 1% голосов, чтобы попасть в Раду, она финишировала с результатом 3,9%. Радикальная партия Ляшко набрала всего 2,9%, а Оппозиционный блок – 3,0%. Сюрпризом стал результат партии Шария – 2,8%. Почти столько же голосов получили Свобода – 2,5% и Украинская стратегия Гройсмана – 2,0%.

Читайте такжеВыборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)Напомним, что данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов в парламент. Точные данные станут известны после официального подсчета голосов. Ддя политсил, которые не попали в Раду, но наберут более 2% голосов, есть хорошая новость. Согласно законодательству, они получат финансирование на свою деятельность из бюджета. То есть, такие шансы очень высоки у партий Смешко, Ляшко, Гройсмана, Шария, Оппоблока и Свободы.

Остальные партии финишировали с таким результатом - Гражданская позиция - 1,1%, Самопомощь - 0,7%, Движение новых сил Саакашвили – 0,5%, Аграрная партия – 0,4%. Еще 0,2% украинцев испортили свой бюллетень

Важно отметить, что результаты выборов в парламент по партийным спискам – это всего лишь 50% состава будущей Верховной Рада. Еще половина депутатов пройдут в парламент по мажоритарной системе.

Экзит пол по заказу 1+1 провели две авторитетные компании Kantar TNS и Info Sapiens. Статистическая погрешность не превышает 3%. Опрошено более 40 тысяч избирателей при выходе из участков.