Всеукраинский экзит пол: какие партии проходят в Верховную Раду и в чем сюрприз выборов 2019

Согласно данным экзит пола, проходной барьер преодолевает пять политических сил.
Стали известны предварительные результаты выборов 2019 в Верховную Раду. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала "1+1", в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%. Остальные политические силы набрали меньше необходимого проходного барьера.
Экзит пол показал, что партии "Сила и честь" не хватило чуть больше 1% голосов, чтобы попасть в Раду, она финишировала с результатом 3,9%. Радикальная партия Ляшко набрала всего 2,9%, а Оппозиционный блок – 3,0%. Сюрпризом стал результат партии Шария – 2,8%. Почти столько же голосов получили Свобода – 2,5% и Украинская стратегия Гройсмана – 2,0%.
Читайте такжеВыборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)Напомним, что данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов в парламент. Точные данные станут известны после официального подсчета голосов. Ддя политсил, которые не попали в Раду, но наберут более 2% голосов, есть хорошая новость. Согласно законодательству, они получат финансирование на свою деятельность из бюджета. То есть, такие шансы очень высоки у партий Смешко, Ляшко, Гройсмана, Шария, Оппоблока и Свободы.
Остальные партии финишировали с таким результатом - Гражданская позиция - 1,1%, Самопомощь - 0,7%, Движение новых сил Саакашвили – 0,5%, Аграрная партия – 0,4%. Еще 0,2% украинцев испортили свой бюллетень
Важно отметить, что результаты выборов в парламент по партийным спискам – это всего лишь 50% состава будущей Верховной Рада. Еще половина депутатов пройдут в парламент по мажоритарной системе.
Экзит пол по заказу 1+1 провели две авторитетные компании Kantar TNS и Info Sapiens. Статистическая погрешность не превышает 3%. Опрошено более 40 тысяч избирателей при выходе из участков.
Результаты выборов 2019: как как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.