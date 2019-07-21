Выборы в Раду: обнародованы свежие данные по явке

Опубликованы свежие данные по явке на выборы 2019 / Reuters

В Украине по результатам голосования на выборах в Верховную Раду 2019 явка избирателей в ряде округов составила более 50%.

После закрытия избирательных участков — после 20:00 — стали известны данные по явке в 17 округах из 199, сообщает Lb.ua.

По данным издания, на выборы 2019 пришли 50,35% избирателей.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщали, что по состоянию на 16:00 активность избирателей на выборах в Верховную Раду 2019 по 199 округам составила 36,57%.

После завершения голосования на парламентских выборах 2019 были обнародованы данные всех экзит полов — Всеукраинского экзит пола по заказу 1+1, Национального экзит пола и экзит пола 112.

По данным экзит полов, лидером избирательной гонки является партия Слуга народа, а всего в парламент, кроме нее, проходят пять политсил.