Выборы в Раду: обнародованы свежие данные по явке

Появились сведения по явке из 17 избирательных округов.
В Украине по результатам голосования на выборах в Верховную Раду 2019 явка избирателей в ряде округов составила более 50%.
После закрытия избирательных участков — после 20:00 — стали известны данные по явке в 17 округах из 199, сообщает Lb.ua.
По данным издания, на выборы 2019 пришли 50,35% избирателей.
Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщали, что по состоянию на 16:00 активность избирателей на выборах в Верховную Раду 2019 по 199 округам составила 36,57%.
После завершения голосования на парламентских выборах 2019 были обнародованы данные всех экзит полов — Всеукраинского экзит пола по заказу 1+1, Национального экзит пола и экзит пола 112.
По данным экзит полов, лидером избирательной гонки является партия Слуга народа, а всего в парламент, кроме нее, проходят пять политсил.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.