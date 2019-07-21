Обнародованы итоговые данные Национального экзит-пола выборов в Раду

Известны результаты по состоянию на 20:00.
Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова продемонстрировали официальные результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20:00.
Согласно данным социологов, на внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.
Предварительные результаты выборов в Раду:
Слуга Народа 44,2%;
Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%
Европейская Солидарность - 8,8%
Всеукраинское объединение Батькивщина - 7,4%
Голос - 6,5%.
Ближе всех к прохождению в Раду оказалась политпартия Сила и честь - 4,3% голосов.
Всего было опрошено 11 629 респондентов на 300 избирательных участках.
Не прошли 5% барьер:
Оппозиционный блок - 3,3%
Партия Шария - 3,1%
Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%
Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%
ВО Свобода - 2,1%
За другие политические партии проголосовало меньше 2% избирателей, которые пришли на участки.
Напомним, в Украине по результатам голосования на выборах в Верховную Раду 2019 явка избирателей в ряде округов составила более 50%.