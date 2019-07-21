Обнародованы итоговые данные Национального экзит-пола выборов в Раду

Национальный экзит-пол / facebook.com/EuroMaydan

Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова продемонстрировали официальные результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20:00.

Согласно данным социологов, на внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.

Предварительные результаты выборов в Раду:

Слуга Народа 44,2%;

Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%

Европейская Солидарность - 8,8%

Всеукраинское объединение Батькивщина - 7,4%

Голос - 6,5%.

Ближе всех к прохождению в Раду оказалась политпартия Сила и честь - 4,3% голосов.

Всего было опрошено 11 629 респондентов на 300 избирательных участках.

Не прошли 5% барьер:

Оппозиционный блок - 3,3%

Партия Шария - 3,1%

Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%

ВО Свобода - 2,1%

За другие политические партии проголосовало меньше 2% избирателей, которые пришли на участки.

Напомним, в Украине по результатам голосования на выборах в Верховную Раду 2019 явка избирателей в ряде округов составила более 50%.