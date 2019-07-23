В ЦИК подсчитали 95% голосов: Батькивщина увеличила отрыв от партии Порошенко

В Верховную Раду проходят пять партий.
По результатам обработки 95,01% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов, в Верховную Раду проходят пять партий.
Партия Слуга народа набирает 43,13% голосов избирателей;
Оппозиционная платформа – За жизнь - 13,06%;
Всеукраинское объединение Батькивщина – 8,18%;
Партия Европейская солидарность - 8,12%;
Партия Голос - 5,84%.
В то же время другие партии, принимавшие участие в избирательной гонке, не преодолевают 5%-й барьер.
Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.
По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.