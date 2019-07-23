В ЦИК подсчитали 95% голосов: Батькивщина увеличила отрыв от партии Порошенко

Политсила Юлии Тимошенко вышла на третье место / Фото: Reuters

По результатам обработки 95,01% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов, в Верховную Раду проходят пять партий.

Партия Слуга народа набирает 43,13% голосов избирателей;

Оппозиционная платформа – За жизнь - 13,06%;

Всеукраинское объединение Батькивщина – 8,18%;

Партия Европейская солидарность - 8,12%;

Партия Голос - 5,84%.

В то же время другие партии, принимавшие участие в избирательной гонке, не преодолевают 5%-й барьер.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.