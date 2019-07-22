ЦИК обработала более 40% протоколов: фавориты увеличивают преимущество

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты обработки 41,7% бюллетеней на внеочередных парламентских выборах.

Продолжает уверенно лидировать партия Слуга народа, которая набирает 42,34% голосов.

Оппозиционная платформа – За жизнь набирает 12,78% голосов.

Партия Европейская солидарность набирает 8,68% голосов.

Всеукраинское объединение Батькивщина набирает 8,1% голосов.

Партия Голос набирает 6,38% голосов.

Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер.

Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.